عربي-دولي

الصين تدشن 3 سفن عسكرية في يوم واحد

Lebanon 24
26-12-2021 | 04:30
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ذكرت صحيفة "China Morning post"، السبت، أن الصين دشنت 3 سفن حربية في يوم واحد، في الوقت الذي تعمل فيه حكومة البلاد على زيادة قواتها البحرية.

وأوضحت إدارة الأمن البحري الصينية، حسب الصحيفة، أن السفن الـ3 هي فرقاطتان من طراز "تايب - 054" وسفينة إنزال من طراز "071 إي"، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها يوم الخميس إلى البحر في حوض بناء السفن "Hudong-Zhonghua" بالقرب من مدينة شنغهاي.

وأضاف التقرير أن سفينة الإنزال سيتم تصديرها إلى تايلاند التي أبرمت صفقة بهذا الشأن مع الصين في 2019 ما أصبح أول اتفاق خاص بتصدير هذه السفينة إلى الخارج.

ويمكن استخدام السفينة لنشر مروحيات ومن المتوقع أن تنفذ مهام دوريات ولوجستية وعمليات إغاثة في حالات الكوارث.

كما من المقرر تصدير إحدى الفرقاطتين إلى باكستان، والسفينة مزودة برادار "SR2410C"، ورادار ثلاثي الأبعاد متعدد المهمات.

وتعد الفرقاطة "Type 054A" العمود الفقري للأسطول القتالي الصيني، وهناك 30 سفينة من هذا النوع في الخدمة الفعلية.

وتمتلك الصين أكثر من 20 حوضا لبناء السفن بالإضافة إلى عشرات أحواض بناء السفن التجارية التي تتجاوز مثيلاتها الأمريكية من حيث الحجم والإنتاجية.

ولدى الصين أضخم أسطول حربي في العالم يصل عدد وحداته إلى 777، بحسب إحصائيات موقع "Global Fire power" الأميركي.

وتضم قوة الأسطول الصيني حاملتي طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت، كما تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم تضم 79 قطعة.

ويصل عدد سفن الدورية في الأسطول الصيني إلى 123 إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
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