"أوميكرون" يفتك بإسرائيل.. الحالات تتجاوز الألف

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، تجاوز عدد الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في إسرائيل حاجز الألف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في إسرائيل، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصاباً عادوا من خارج إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن هناك شكوكا كبيرة في وجود 861 حالة أخرى.



وسجلت إسرائيل يوم السبت 1775 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى معدل إصابات يومي في أكثر من شهرين، حيث سجلت إسرائيل في 12 تشرن الأول 1816 إصابة يومية.



وبلغ إجمالي الإصابات 1363577 من بينهم 11590 حالة نشطة، و90 حالة خطيرة، و8241 حالة وفاة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

وكان مسؤول إسرائيلي قال أمس، إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا، والتي تنتجها شركة فايزر، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر.