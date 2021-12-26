وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا اليوم وفاة أحد أبرز رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والحائز جائز نوبل السلام المطران الأنغليكاني ديسموند توتو، عن 90 عاما، بحسب ما أفادت "الوكالة الفرنسية".