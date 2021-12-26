بوتين: قد يكون رد روسيا على توسع الناتو شرقاً مختلفاً للغاية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر قناة "روسيا 1" في برنامج مع الصحفي بافيل زاروبين أن رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس.

وقال بوتين: "يمكن أن يكون (رد روسيا) مختلفا للغاية. يعتمد على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون".