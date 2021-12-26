عربي-دولي

بوتين: قد يكون رد روسيا على توسع الناتو شرقاً مختلفاً للغاية

Lebanon 24
26-12-2021 | 11:00
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر قناة "روسيا 1" في برنامج مع الصحفي بافيل زاروبين أن رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس.
وقال بوتين: "يمكن أن يكون (رد روسيا) مختلفا للغاية. يعتمد على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون".
ولفت إلى أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات، وأردف: "ولكن، أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك - ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية. بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".
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