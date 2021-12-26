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الجيش السوري يعترض رتلاً لقوات أميركية بريف الحسكة

Lebanon 24
26-12-2021 | 07:33
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اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً لقوات الجيش الأميركي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن "حاجزا للجيش السوري اعترض 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة".

وفي الـ 18 من الشهر الحالي اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولتها العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.
 
 
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