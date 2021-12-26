عربي-دولي

دولة عربية تسجل ارتفاعا كبيراً بإصابات المتحور أوميكرون

Lebanon 24
26-12-2021 | 12:30
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وأكد البلبيسي أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية.

وباتت المملكة الأردنية أكثر الدول العربية تأثرا بمتحور أوميكرون، الذي انتشر في كل دول العالم، حسب منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، وذلك خلال الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مذكّرة بأن شروط التجمعات في الأماكن المغلقة هي شهادة التطعيم بالجرعتين وفحص (PCR)  خلال 48 ساعة من التجمع.

ويعتقد الخبراء أن متحور أوميكرون يحدث مرضاً أقل شدة بـ"كوفيد-19"، لكن العدوى تبقى سريعة الانتشار مقارنة بالمتحورات السابقة.
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