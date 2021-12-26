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الكرملين: بوتين وبايدن السياسيان الأكثر خبرة على مستوى العالم

Lebanon 24
26-12-2021 | 15:00
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أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قناعته بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن هما السياسيان الأكثر خبرة على مستوى العالم.

وقال بيسكوف، في حوار صحفي بث اليوم الأحد: "دعونا نتفق على أن الرئيسين بايدن وبوتين هما السياسيان الأكثر خبرة على مستوى العالم".

كما أقر المتحدث بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يدخل أيضا قائمة السياسيين الأكثر تجربة في العالم.

وأشار بيسكوف إلى أن حوارا جيدا جدا أقيم بين بوتين وبايدن، مضيفا أنهما في حواراتهما "يطلعان أحدهما الآخر بشكل مهني وباحترام بالغ على النقاط التي تتناقض فيها مواقفنا تماما".

وأوضح المتحدث أن وجود خلافات في وجهات النظر لا يعني غياب احترام في الحوار، مبديا أسفه إزاء "أن نبرة الدبلوماسيين السياسيين الأمريكيين شهدت ترديا ملموسا وانزلقت إلى مجرد الفظاظة".

وأقر بيسكوف بأن روسيا تفهم جيدا أن بايدن لا يستطيع إلغاء كافة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، قائلا: "نفهم ذلك جيدا وندرك أننا سنعيش هذه العقوبات على مدى وقت طويل جدا".
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