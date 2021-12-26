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عربي-دولي
العراق يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار وأهمية استقرار البلاد
Lebanon 24
26-12-2021
|
16:30
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على تغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أن استقرار بلاده مهم أيضا لجارتها إيران.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.
والخميس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، حسين، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران ودول الجوار، مشيرا إلى التطلع إلى جولة خامسة من الحوار.
وأضاف أنه بحث في طهران أيضا ملف انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وكان حسين على رأس وفد عراقي رفيع المستوي زار العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.
وتأتي زيارات المسؤولين العراقيين إلى طهران في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة جديدة مع إعلان انتهاء الوجود القتالي للقوات الأميركية في العراق خلال الأسبوع الأول من كانون الأول.
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