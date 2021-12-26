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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

Lebanon 24
26-12-2021 | 14:47
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق في البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.
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