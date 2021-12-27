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عربي-دولي
زلزال بقوة 5.8 يهز جزر ريوكيو اليابانية
Lebanon 24
27-12-2021
|
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان اليوم الأحد.
وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وخفض قوته لاحقا إلى 5.4 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا.
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زلزال
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