عربي-دولي

التحالف بقيادة السعودية: دمرنا مخازن أسلحة للحوثيين بغارات على صنعاء

Lebanon 24
27-12-2021 | 00:30
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أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء يوم الاثنين، أن قواته شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين.
وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية، إنه دمر مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي، متعهدا: "سندمر أي نشاط للمليشيات الحوثية لنقل وتحريك الأسلحة".

وأضاف: "العملية في صنعاء جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي".

وشدد في البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وسبق أن أفاد مراسلنا في اليمن بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية مساء الأحد.

وكثف التحالف العربي في الأيام الأخيرة غاراته الجوية على المواقع التي قول إنها للحوثيين في صنعاء ردا على الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها على السعودية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.
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