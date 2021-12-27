عربي-دولي

بلومبرغ: التطعيم ضد كورونا هو الأكبر في التاريخ ويقترب من 9 مليار ملقح

Lebanon 24
27-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-901031-637761799400401737.jpg
Doc-P-901031-637761799400401737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن عدد الملقحين ضد كورونا حتى الآن بلغ 8.95 مليار إنسان، ما يجعلها حملة التطعيم الأكبر في التاريخ.
وأضافت الوكالة أن البيانات التي كشفت عنها إحصاءاتها الخاصة تشير إلى أن معدل التلقيح الذي تم الحصول عليه حتى الآن حول العالم يبلغ 116 جرعة لكل 100 شخص، بواقع 43.4 مليون جرعة يوميا.
وتوقعت الوكالة أنه في حال الاستمرار على هذا المعدل سيتلقى 75% من سكان العالم جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل في غضون 5 أشهر فقط، وهي النسبة المطلوبة لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.
يشار إلى أنه تم الوصول إلى تطعيم 75% من الشعب بجرعة واحدة على الأقل لدى 38 دولة، حيث يرتفع معدل التلقيح في الدول ذات الدخل المرتفع أسرع بـ10 مرات مقارنة بالدول منخفضة الدخل.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الإكوادورية في بيان بأن "الإكوادور تعلن أن التطعيم ضد كورونا إلزامي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الوبائي الحالي: زيادة الإصابات وانتشار أنواع جديدة مثيرة للقلق مثل "أوميكرون"، وفق وكالة "رويترز".
وبهذا القرار أصبحت الإكوادور الدولة الأولى في العالم التي تفرض اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" على الأطفال والبالغين بعد انتشار متحور"أوميكرون" فيها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-12-27
07:00 | 2021-12-27
06:30 | 2021-12-27
06:12 | 2021-12-27
06:00 | 2021-12-27
05:30 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website