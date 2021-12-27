القوات اليمنية المشتركة: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في تعز

أعلنت القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية بغارات جوية للتحالف العربي على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وذكرت "ألوية العمالقة" الناشطة ضمن قوام القوات المشتركة، في بيان أصدرته مساء الأحد: "شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بينهم قيادات".وأوضح البيان استنادا إلى مصادر أن طيران التحالف "استهدف اجتماعا للمليشيات الحوثية، ما أدى لمصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات، ومن بين من تم التعرف على أسمائهم القيادي في صفوف المليشيات المدعو أحمد محمد الحميري، مدير مكتب الصحة بمديرية مقبنة".وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.