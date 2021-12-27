عربي-دولي

القوات اليمنية المشتركة: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في تعز

Lebanon 24
27-12-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-901036-637761805967636454.jpg
Doc-P-901036-637761805967636454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية بغارات جوية للتحالف العربي على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وذكرت "ألوية العمالقة" الناشطة ضمن قوام القوات المشتركة، في بيان أصدرته مساء الأحد: "شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بينهم قيادات".

وأوضح البيان استنادا إلى مصادر أن طيران التحالف "استهدف اجتماعا للمليشيات الحوثية، ما أدى لمصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات، ومن بين من تم التعرف على أسمائهم القيادي في صفوف المليشيات المدعو أحمد محمد الحميري، مدير مكتب الصحة بمديرية مقبنة".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-12-27
07:00 | 2021-12-27
06:30 | 2021-12-27
06:12 | 2021-12-27
06:00 | 2021-12-27
05:30 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website