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عربي-دولي
باريس تعتقل فرنسيا من أصل سوري زود دمشق بمكونات أسلحة كيميائية
Lebanon 24
27-12-2021
|
05:30
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وجهت السلطات في باريس، السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري تم اعتقاله للاشتباه بتزويده دمشق مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس، الأحد.
والمتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا، وفق ما علمت الوكالة من مصدر مقرب من الملف.
وأوضح مصدر قضائي للوكالة أنه "في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن الحبس الاحتياطي".
المصدر: الحرة
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