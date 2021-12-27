"واشنطن بوست": بعد عام على انتخابه ما هي استراتيجية بايدن الحقيقية في سوريا؟

خلال حملته الرئاسية، وعد جو بايدن بالاستمرار في قيادة الولايات المتحدة الاميركية لحل الازمة في سوريا. الآن، بعد مرور عام على تنصيبه، أصبحت سياسة إدارته تجاه سوريا غير متماسكة ومتناقضة في آن واحد. جعلت هذه الفجوة الظاهرة، بين ما يقوله فريق بايدن مقابل ما يفعله، المنطقة في حالة ارتباك، ما جعل الشعب السوري يشعر وكأنه تم التخلي عنه.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "عندما تم انتخابه، كان لدى العديد من السوريين آمال كبيرة في أن يأتي بايدن بخطة شاملة لحشد المجتمع الدولي للتحرك بشأن سوريا ومحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، تماما كما سبق ووعد. إلا أن هذه الآمال تبددت إلى حد كبير. لم تقم حكومة الولايات المتحدة بقيادة بايدن بتنشيط دبلوماسية الأمم المتحدة ولم تستخدم التأثير والنفوذ الأميركيين لزيادة حدة الضغط على الأسد بشكل كبير. على العكس من ذلك، لم يعد المشرعون والنشطاء يصدقون ادعاءات إدارة بايدن بأنها تعمل على معارضة تطبيع نظام الأسد، إنما يرون أنها تقوم بالعكس تماماً. "لا أعرف ما هي سياسة الإدارة تجاه سوريا، إن ما قلته هو بمثابة نقد"، هذا ما قاله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) الأسبوع الماضي في مؤتمر في الكابيتول هيل استضافته منظمة مناصرة أميركية سورية تدعى "مواطنون من أجل أميركا آمنة وسالمة"."وأضافت الصحيفة، "يقول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ علناً أن سياسة إدارته تجاه سوريا من المستحيل فهمها. على وجه التحديد، قال مينينديز إنه لا يعرف سبب عدم قيام الحكومة الأميركية بالمزيد للرد على التطبيع مع النظام السوري، بما في ذلك من قبل شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. الارتباك هو من الحزبين. وقال جيمس إي. ريش (أيداهو)، المرموق الجمهوري باللجنة، في خلال المؤتمر عينه، "لسوء الحظ، يبدو أن هذه الإدارة تغض الطرف بينما يدفع شركاؤنا العرب لتطبيع العلاقات مع النظام ومتابعة ترتيبات الطاقة بما يتعارض مع القانون الأميركي". خلال الحملة، وعد مستشار بايدن، أنطوني بلينكين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، علانية بفرض قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي يفرض عقوبات ضد أي شركة أو دولة تساعد الأسد في إعادة إعمار الدولة التي دمرها ما لم يوقف جرائمه المستمرة ضد الإنسانية. حتى الآن، لم تستدعي إدارة بايدن ذلك مطلقًا. ومع ذلك، لا تزال وزارة الخارجية تصر على أن هذه هي السياسة الاميركية. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية خلال مكالمة هاتفية إعلامية مع كاتب هذا المقال الأسبوع الماضي، "نحن لا نرضخ لعملية التطبيع مع الأسد من قبل الآخرين، إنما نعارض الأمر بشدة". وأضاف، "لا يوجد تغيير في السياسة عندما يتعلق الأمر بفعل أي شيء في وسعنا لمواصلة تحميل الأسد المسؤولية ورؤية الإجراءات التي تؤدي في الواقع إلى سوريا أكثر تمثيلا للمضي قدمًا". ومع ذلك، فإن أعضاء مجلس الأمن القومي يرسلون رسالة مختلفة في السر".وبحسب الصحيفة، "في الواقع، كان هناك تغيير في السياسة، وأن إدارة بايدن لم تعد تعارض بنشاط جهود الشركاء العرب لإعادة العلاقات مع دمشق. يبدو أن المسؤولين من الدول العربية الشريكة قد تلقوا هذه الرسالة أيضًا. وقال جيم جيفري، الذي شغل منصب الممثل الخاص لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب لسوريا، في المؤتمر، "أعرف هذا لأنني سمعته من كبار القادة العرب، أنهم في الواقع تم تشجيعهم، بمنحهم الضوء الأخضر، للتواصل مع الأسد". وأضاف، "يبدو أن هناك انقسامًا داخل الإدارة". تنفي كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وجود أي انقسام في السياسة الداخلية في ما يتعلق بسوريا. ولكن إذا كان جيفري على حق، فيبدو أن فريق مجلس الأمن القومي بقيادة المنسق الكبير بريت ماكغورك يفوز على وزارة الخارجية بقيادة بلينكن. إذا كان بايدن لا يشجع على مبدأ التطبيع مع الأسد، فإنه على الأقل ينظر في الاتجاه الآخر.ويحذر تقرير جديد صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن الخطة "ستقوض أكثر" الجهود الدبلوماسية لدفع دمشق للتفاوض على حل سياسي لإنهاء الحرب أو وقف فظائعه".أضافت "غالبًا ما يلقي مسؤولو بايدن باللوم على الوضع الحالي على عاتق إدارة ترامب. من المؤكد أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا لم تكن جيدة: فقد أعلن فجأة انسحاب القوات الأميركية من هناك، فقط للتراجع عن موقفه مرتين. قال ترامب بقسوة إن سوريا ليست سوى "رمال ودم وموت"، وإنه يريد "الاحتفاظ بالنفط". لكن على الأقل، لم تسمح إدارة ترامب للأسد بالعودة إلى النعم الطيبة للمجتمع الدولي. وإذا لم تكن هذه هي سياسة بايدن الرسمية، فإن السياسة الرسمية فاشلة. إذا كانت هذه هي السياسة غير الرسمية، فيجب على البيت الأبيض الاعتراف بها. في الوقت الحالي، تقوض الفجوة بين ما تقوله إدارة بايدن وما تفعله مصداقية الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن الخلل السياسي لواشنطن يساعد النظام وموسكو وإيران، بينما يعمل على تآكل أي نفوذ متبقي لدى الغرب للقتال من أجل كرامة الشعب السوري وفاعليته وحقوقه الأساسية. غالبًا ما يعرض مسؤولو بايدن جهودهم للتفاوض على وقف إطلاق النار المحلي والحفاظ على طرق المساعدات الإنسانية كأمثلة على حفاظهم على ما يزعمون أنه مستويات منخفضة من العنف. في الأسبوع الماضي، أكد "مسؤول كبير في الإدارة" للصحفيين أن العام 2021 كان "أحد أكثر الأعوام هدوءًا منذ بداية الحرب الأهلية"."وختمت الصحيفة، "هذا الأمر غير صحيح. في العام 2021، نجح ملايين السوريين في إدلب في تفادي القنابل وفيروس كوفيد -19 وهم يعيشون تحت أشجار الزيتون. تم وضع مدينة درعا في حصار جوعي. استمر ملايين اللاجئين في المعاناة من القذارة في كل أنحاء المنطقة. آلاف المدنيين الأبرياء تعرضوا للتعذيب والقتل في زنازين الأسد. الشعب السوري ليس هادئا. كل ما في الأمر أن صرخاتهم طلباً للمساعدة لم تعد تُسمع".