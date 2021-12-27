توسيع التعاون الصيني الروسي في الشرق الأوسط.. ماذا عن الولايات المتحدة؟

تحاول روسيا والصين، باعتبارهما دولتين تتنافسان مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، إيجاد موطئ قدم في الشرق الأوسط، وتتمثل الإستراتيجية الصينية والروسية الجديدة في تقييد وتقليص النفوذ الأميركي في المنطقة بسبب التغلغل الأميركي المباشر في مناطق النفوذ المباشر للصين وروسيا في أوروبا الشرقية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأمر الذي استلزم تطوير استراتيجية معادية للصين ولروسيا لتكون في صميم مناطق النفوذ الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "مودرن ديبلوماسي" الأوروبي، "نجد هنا أن الاستفادة من هذا الصعود الصيني الروسي الجديد في الشرق الأوسط قد يكون بمثابة "جدار هجوم" لخلق الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، الأمر الذي وضع روسيا والصين في قلب مناطق أزمة الشرق الأوسط ودوائر الصراع في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ما يتعلق باستخدام روسيا والصين حق النقض أو الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية في الملف السوري والملف النووي الإيراني، وتضمنت اعتبارات في مقدمتها أمن الطاقة للصين ثم روسيا من خلال توطيد العلاقات الصينية والروسية في الشرق الأوسط، والركائز الاستراتيجية بالنسبة لهما في منطقة الشرق الأوسط للدفع نحو عالم متعدد الأقطاب. وهذا في حد ذاته يصب في مصلحة دول المنطقة، في ظل سياسة التهميش الاستراتيجي لصالح الهيمنة الأميركية على القرارات الدولية والتأثير السلبي للعالم العربي والشرق الأوسط على تلك القرارات الأميركية. لذلك برزت روسيا والصين كدولتين طموحتين تنجحان الآن في كسب النفوذ على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر والاستقطاب السياسي الدولي بين واشنطن وحلفائها في مواجهة التحالفات الصينية الروسية. هنا يمكننا الوصول إلى نظرية دولية جديدة تشير إلى نهاية العالم بعد الحرب الباردة واستبداله بعالم بعد الهيمنة الغربية، تلعب فيه روسيا والصين دورًا متزايد الأهمية في العالم، وبالطبع في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع الموقع، "ونجد هنا أن أحد أهم جوانب المنفعة الروسية الصينية في الشرق الأوسط يتمثل في التدخل العسكري الروسي والصيني لاحقًا في سوريا لإنقاذ بشار الأسد عام 2015، والأخطر من ذلك هو استضافة سوريا للقاعدة البحرية الوحيدة لموسكو في البحر المتوسط. وكذلك محاولة الجانب الروسي التواجد في ليبيا، من خلال تواجد موسكو كطرف فاعل في الحرب الأهلية الليبية الجارية، وكذلك الدعم الروسي لقوات خليفة حفتر بغارات جوية وأسلحة ومقاولين عسكريين خاصين وقوات خاصة روسية، كما ونشر روسيا لمتعاقدين عسكريين خاصين في السودان لدعم المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، إضافة إلى إبرام روسيا اتفاقية مع المجلس العسكري الانتقالي في ليبيا لبناء قاعدة بحرية روسية قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر. كما أن زيادة مبيعات الأسلحة الروسية الصينية في الشرق الأوسط هي إحدى أبرز نتائج الوجود الصيني الروسي في المنطقة، في الوقت الذي يمثل فيه الشرق الأوسط منطقة استراتيجية مهمة للصين لمبادرتها الطموحة "حزام واحد طريق واحد"، بالإضافة إلى وجود الصين كأكبر مستهلك للنفط في المنطقة، وأكبر شريك تجاري لها، كما وأكبر مستثمر، بالإضافة إلى سعي الصين لدمج مبادرتها الطموحة "حزام واحد طريق واحد" مع الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية الوطنية التي تنتهجها عدد من دول المنطقة، وزيادة مبيعات الأسلحة الصينية بشكل كبير إلى المنطقة أيضًا".

وأضاف، "كما أن الإستراتيجية الصينية والروسية للسيطرة على طرق التجارة والنفط المهمة للغاية في المنطقة، مثل قناة السويس ومضيق هرمز أو شرق البحر الأبيض المتوسط، قادرة على حماية المصالح والاستثمارات الاقتصادية للصين من خلال مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، وهنا تخشى الولايات المتحدة سيطرة الصين على طرق التجارة المهمة للغاية في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيجعلها تهيمن على أهم طرق التجارة والنفط في منطقة أوراسيا الكبرى. أخيرًا، أحد المخاوف الأخرى هو أن القوى الإقليمية للمعارضين مثل إيران، أو شركاء الولايات المتحدة الأميركية مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، سوف تلجأ إلى التقارب مع موسكو وبكين لتكون القوة الكبرى الراعية لهما إذا انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة، الأمر الذي يدفع بميزان القوة العالمية الى الميل أكثر نحو قوى الشرق التي تمثلها الصين وروسيا استراتيجياً".

وبحسب الموقع، "تعود أبرز مشاكل توسيع التعاون الصيني الروسي في الشرق الأوسط إلى سياسة الهيمنة الأميركية في المنطقة، وتعتبر تحديًا حقيقيًا لواشنطن. وهنا يمكن تفسير الهدف النهائي وراء التدخل الروسي والصيني لاحقًا في سوريا في قلب النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب والأطراف الدولية. لذلك فإن التحالف والتنسيق الروسي والصيني عبر المنطقة لهما الهدف عينه، الأمر الذي يقوض موقف الولايات المتحدة الأميركية ويؤثر على مناطق نفوذها لعمل توازن استراتيجي نتيجة التدخل الأميركي في قلب مناطق النفوذ الصينية والروسية معًا، وكذلك تعزيز مكانة موسكو في المنطقة من خلال ردع الغرب والحفاظ على حدة الصراع. كما أدى الدعم الصيني الروسي للجانب الإيراني وتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية الصينية الإيرانية لمدة 25 عامًا في آذار 2021 إلى زيادة المخاوف الخليجية بشأن الدعم الصيني لإيران، وهو ما تحاول واشنطن استغلاله لصالحها. إضافة إلى أن الالتزامات الصينية الروسية تجاه الرئيس السوري "بشار الأسد"، ودعمه في مجلس الأمن باستخدامه حق النقض أو الفيتو في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، ربما يثير بعض المخاوف في المنطقة. كما أن اتفاقيات السلام الإسرائيلية الخليجية، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ثم المغرب وغيرها، هي من أهم مخاوف الصين وروسيا من تنامي النفوذ الأميركي في دول الخليج العربي من خلال حليفها الإسرائيلي الذي يهدد مصالحهما. أخيرًا، إن الاتفاق الأخير بين إسرائيل والإمارات على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما سيزيد من الوجود الأميركي اقتصاديًا لدعم مصالح حليفتها الإسرائيلية في المنطقة".

وبحسب الموقع، "يبقى الأهم هنا احتمال اندلاع العنف في سوريا بعد استكمال الانسحاب الأميركي منها، فضلاً عن رفض غالبية اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا أثناء بقاء الأسد في السلطة خوفًا على سلامتهم، فإن هذه التحديات والمشاكل ستؤثر حتماً على المصالح الصينية والروسية في سوريا. احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وإيران في سوريا، وتأرجح السياسة الأميركية بين قرار البقاء في سوريا أو مواصلة العمل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر على الغالبية العظمى من احتياطيات النفط والغاز والبنية التحتية الحيوية في سوريا، تبقى واحدة من أبرز الأزمات التي قد تواجهها الصين وروسيا في مينائي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط، وتؤثر على أمن روسيا ومصالحها الاستراتيجية وتلقي عليها أعباء كبيرة، في ظل وجود قاعدة بحرية روسية داخل سوريا. من ناحية أخرى، تواجه كل من الصين وروسيا تحديات حقيقية تتعلق بسياسة التحالفات والاستقطاب الأميركي للسيطرة على الشرق الأوسط ومناطق نفوذهما المباشر والفوري، خاصة بعد توقيع الولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية الدفاع النووي الجديدة "أوكوس" مع أستراليا وبريطانيا، وكذلك "التحالف الرباعي" مع الهند واليابان وأستراليا، والذي يشكل تحديًا للجانب الصيني من جانب الولايات المتحدة الأميركية، حيث تبدو الصين مشتتة بين مصالحها في الشرق الأوسط والدفاع عن استثماراتها وفق مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، أو الدفاع عن مناطق نفوذها المباشر في بحر الصين الجنوبي، حيث تحاول بكين منع أي إغلاق مستقبلي محتمل لوصولها إلى ممرات الشحن والشحن الدولية من خلال وضع أصول عسكرية وبحرية على جزرها الاصطناعية قبالة ساحلها الجنوبي الغربي".

وأضاف، "وهنا نجد أن تشتت القوة الصينية بين الدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط ومبادرتها، أو تركيز قوتها في المنطقة الآسيوية في مواجهة التحالفات والاستقطاب الأميركي، هو المشكلة الكبرى لها، خاصة مع إجراء الولايات المتحدة عمليات مستمرة بهدف ضمان حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها بين الصين والمناطق الإقليمية المجاورة، بالإضافة إلى الاستفزاز الأميركي الدائم لمناطق نفوذ الصين، وعرقلة البناء العسكري الصيني للدفاع عن مصالحها المباشرة، وتشكيل تحالفات أميركية في جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين. وهنا تسعى الولايات المتحدة إلى "تقليص التواجد الصيني في المضايق البحرية المهمة والممرات الملاحية الإستراتيجية الحساسة في الشرق الأوسط، مثل مضيق هرمز وباب المندب، بمساعدة حليفتها الإيرانية، من خلال اتباع استراتيجية بحرية أميركية أخرى ضد الصين بهدف تقديم الدعم البحري الأميركي لحلفائها ومنافسيها من الصين في غرب المحيط الهادئ ومضيق تايوان". ومع ذلك، فإن قدرة الروس على عرض قوة بحرية كبيرة في هذه المناطق لا تزال محدودة. فالروس لديهم بالفعل "قاعدة بحرية في فلاديفوستوك"، لكن القوة الجوية اليابانية والأميركية تمنعهم من الوصول بسهولة إلى المحيط الهادئ. في حين أن "حصار فلاديفوستوك" غير وارد، فإن أي عمل عسكري يجب أن يأخذ في الاعتبار السيناريو الأسوأ، ويمكن بسهولة أن يصبح فلاديفوستوك فخًا للأسطول الروسي"."