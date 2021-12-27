إيران تحدد أمرين مهمّين في الجولة الـ8 من المفاوضات النووية.. ما هما؟

قالت إيران، الاثنين، إن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي التي تنطلق في وقت لاحق اليوم ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.وذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "اليوم تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا. جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق من رفع العقوبات الأميركية بحال العودة للاتفاق"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن الوكالة الرسمية الإيرانية.وأضاف: "الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول الى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة".وقال عبد اللهيان أن المشاركين في مفاوضات فيينا وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين أبريل ويونيو.وأردف: "توصلنا الى وثيقة مشتركة حول المسألة النووية، والعقوبات. اليوم ستبدأ المفاوضات الأولى حول هذه الوثيقة المشتركة".وكانت 6 جولات من المباحثات تمت لإحياء الاتفاق النووي، الذي تعرض لضربة قوية، إثر انسحاب الولايات المتحدة، بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلّق لنحو 5 أشهر.وفي أواخر تشرين الثاني الماضي، جرى استئناف المفاوضات في جولة سابعة.وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، لكن الغرب وخاصة الولايات المتحدة تحدثت عن تقلص هامش الوقت المتاح لإنقاذ الاتفاق.