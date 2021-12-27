عربي-دولي

بالأرقام.. هذه الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا

Lebanon 24
27-12-2021 | 07:00
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كشفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 280 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ816.610 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.759 وإجمالي إصابات3.950.200.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265.

وسادساً، جاءت بيرو بإجمالي وفيات 202.488 وإجمالي إصابات 2.278.807.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.611 وإجمالي إصابات 5.674.313.

وحلت إيران في المرتبة العاشرة بإجمالي وفيات 131.400 وإجمالي إصابات 6.184.762.
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