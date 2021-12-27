لافروف يعلن موعد أول جولة من المباحثات حول الضمانات الأمنية مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.وقال لافروف إن روسيا لا تصدر "إنذارات أخيرة" بشأن مدة المحادثات الأمنية، لكن هذه المحادثات لا يمكن أن تكون بلا نهاية.وذكر لافروف أن كبار المسؤولين العسكريين الروس سيشاركون في اجتماع مجلس روسيا والناتو المزمع عقده في 12 كانون الأول، وأن موسكو تأمل بأن يكون تمثيل الحلف على نفس المستوى العالي.ووصف لافروف حلف شمال الأطلسي بأنه "مشروع جيوسياسي بحت" لاستيعاب الأراضي التي ظلت بلا مالك بعد انهيار حلف وارسو، مضيفا أن كلمة الناتو لا مصداقية لها.وخلال مؤتمره الصحفي السنوي في 23 كانون الأول، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمل موسكو في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في أوائل كانون الأول المقبل، مؤكدا استعداد بلاده لمناقشة هذه المسألة خصوصا على قاعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.