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عربي-دولي
السعودية تعدم داعشياً حاول تنفيذ عملية انتحارية
Lebanon 24
27-12-2021
|
09:30
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ذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنها نفذت، الاثنين، حكم الإعدام بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد إدانته بمحاولة استهداف تجمعات مدنية، عبر عملية انتحارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقالت الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام بحق محمد عبد الله أحمد الصدام، الذي يحمل الجنسية اليمنية في الرياض.
وذكرت أن الصدام عمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف".
وأشارت إلى أن المدان أعلن تأييده ومبايعته لتنظيم داعش وتبنى أفكاره.
وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وجرى توجيه الاتهامات إليه وتحويله إلى المحكمة التي أدانته.
وبحسب الداخلية السعودية، فإن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتأييد محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا لحكم الإعدام.
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