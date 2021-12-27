عربي-دولي

استقالة حمدوك تعود مجدداً إلى الأضواء

Lebanon 24
27-12-2021 | 11:30
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نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية، ترجيحه أن يقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك استقالته بعد أن كان عدل عنها في وقت سابق.

وكانت أنباء أفادت في وقت سابق بأن حمدوك عدل عن تقديم استقالته بعد أن كان أبلغ عدداً من كبار القادة السياسيين بأنه عازم على الاستقالة من منصبه.

ونقلت قناة "RT" في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن اجتماعاً عقد بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، لبحث استقالة حمدوك، وأن رئيس الوزراء السوداني أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين عن رغبته في تقديم استقالته.
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