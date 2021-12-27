عربي-دولي

إيران: نعمل على تحديد موعد للتفاوض مع السعودية لحل الخلافات

Lebanon 24
27-12-2021 | 11:00
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا "نعمل حالياً على تحديد موعد التفاوض مع السعودية ونعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها".

وفي معرض رده على سؤال لوكالة "فارس" حول موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية، قال عبد اللهيان: "لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، إن "المفاوضات مع السعودية تستمر مع إدراك النقاط الخلافية والقواسم المشتركة وحل الخلافات يأتي من خلال الحوار ونحن مستعدون للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات والرياض أصدرت تأشيرات لثلاث من ديبلوماسيينا ليمثلوا طهران في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف زاده: "قدمنا قائمة من الاقتراحات للطرف السعودي وننتظر الرد.. هناك حالة من عدم الثقة  بين الجانبين و نحاول رفعها من خلال الحوار".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق، أن وفداً إيرانياً سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستنعقد في بغداد بوساطة عراقية.
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