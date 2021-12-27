تطورات لافتة في فلسطين.. هل سيتغير المشهد بعد ازدياد اعتداءات المستوطنين؟

نشر موقع "الجزيرة" تقريراً تحت عنوان: "12 عملية فلسطينية خلال أسبوع.. هل سيتغير المشهد في الضفة بعد ازدياد اعتداءات المستوطنين؟"، وجاء فيه:

سجلت الطواقم الطبية خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، بينها ما وصفت بالخطيرة، بعد هجمات منظمة شنها المستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية، وقدّر محللون إسرائيليون أن هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى ردة فعل فلسطينية قوية.



ويوم الجمعة، دهس مستوطنون امرأة فلسطينية قرب قرية سنجل شمالي رام الله بالضفة الغربية مما أدى إلى استشهادها، وشيّع الفلسطينيون الأربعاء شابا قتل بالرصاص الإسرائيلي في مدينة البيرة قرب رام الله أيضا.



ومنذ مطلع كانون الأول الجاري، استشهد 7 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في حوادث متفرقة، بينما تسببت هجمات واعتداءات المستوطنين بمئات الإصابات في مواجهات واسعة شهدتها قرى شمال نابلس في شمال الضفة الغربية، ولا سيما قرية برقة التي خرج المئات من أهلها للتصدي لاقتحامات المستوطنين وهجماتهم في الأسبوع الأخير.



ويعتقد أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيت لحم بلال سلامة أن جميع العوامل المؤهلة لاندلاع انتفاضة فلسطينية موجودة، وليست بحاجة إلا لبعض الوقت لانطلاقها، ولكن ليس بصورة الانتفاضة الأولى والثانية، بحكم غياب العمل النضالي المنظم فلسطينيا.

وصفة انفجار





لكن -بحسب الأكاديمي- ستكون الردود الفلسطينية فردية لا منظمة، وستأخذ طابع "الفزعة"، في ظل عدم دعم السلطة الفلسطينية لأي عمل مقاوم للاحتلال، وبحكم القبضة الأمنية والتنسيق بين أجهزة أمن السلطة وإسرائيل، لذلك يمكن احتواء أي تحرك فلسطيني، غير أن الأمر قد يتطور لمواجهة شاملة، لأنه لا يمكن استمرار تخدير الشارع الفلسطيني مدة طويلة.



فقدان السيطرة الكيانات التنظيمية الحزبية الكبرى في الضفة الغربية تم تفكيكها بعد عام 2007 (عقب الانقسام الفلسطيني)، وفق سلامة الذي قال للجزيرة نت: إن تنفيذ المستوطنين لمخططاتهم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وغياب سياسة فلسطينية رسمية لمواجهة هذه المخططات، قد تذهب باتجاه انفجار الأمور على الأرض.لكن -بحسب الأكاديمي- ستكون الردود الفلسطينية فردية لا منظمة، وستأخذ طابع "الفزعة"، في ظل عدم دعم السلطة الفلسطينية لأي عمل مقاوم للاحتلال، وبحكم القبضة الأمنية والتنسيق بين أجهزة أمن السلطة وإسرائيل، لذلك يمكن احتواء أي تحرك فلسطيني، غير أن الأمر قد يتطور لمواجهة شاملة، لأنه لا يمكن استمرار تخدير الشارع الفلسطيني مدة طويلة.

يتقاطع رأي سلامة مع تقدير المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، الذي قال إن القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية ستفقدان السيطرة على الميدان في لحظة معينة.



فالحكومة الإسرائيلية -وفق منصور- يترأسها نفتالي بينيت بخبرة سياسية ضعيفة، ويمثل حزبا إسرائيليا ليس له وزن سياسي، كما أن حكومته لن توقف تحركات المستوطنين، خاصة أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يضع أمامها أجندات صعبة لم تقتصر فقط على التشريعات في الكنيست، بل امتدت للاختبار على الأرض، وهو ما أبعد وجود سياسية إسرائيلية واضحة تجاه الاستيطان.



فوضى إسرائيلية