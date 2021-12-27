المحكمة الاتحادية في العراق ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا، وذلك في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم.



وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج، وتحميل المشتكي كافة المصاريف".