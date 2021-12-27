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المحكمة الاتحادية في العراق ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

Lebanon 24
27-12-2021 | 09:17
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رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا، وذلك في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم.

وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج، وتحميل المشتكي كافة المصاريف".
المصدر: الحرة
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