عربي-دولي

ألمانيا ترحب بمباردة عقد مفاوضات بين الناتو وروسيا

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:00
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رحبت برلين بمبادرة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بشأن إجراء مفاوضات بين الحلف وروسيا في 12 كانون الثاني، معربة عن أملها بأن تقبل موسكو الدعوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أندريا ساسي: "نرحب بدعوة الأمين العام للاجتماع في 12 كانون الثاني. نرحب بهذه المبادرة ونأمل بأن تقبل روسيا هذا العرض".

من جانبه، أضاف وولفغانغ بوشنر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن خبر المفاوضات المقبلة "مشجع"، لأن برلين ترى في هذا "مسارا للأحداث كان المستشار يتطلع إليه، وهو أن نمضي قدما قدر الإمكان في إطار المبادرات الدبلوماسية".

المصدر: روسيا اليوم
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