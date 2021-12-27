عربي-دولي

ماذا طلب السيسي من الشعب المصري لحلّ مشكلة تواجههم؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 15:00
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طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من المواطنين في مصر بتغيير عدادات الكهرباء بأخرى حديثة مسبوقة الدفع، لحل مشكلة القراءات المغلوطة.


المصدر: روسيا اليوم
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السيسي

الكهرباء

عدادات

مصر

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