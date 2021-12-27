عبد اللهيان: توصلنا في المباحثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك "وثيقة مشتركة ومقبولة" في مباحثات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اسم "وثائق 1 كانون الاول و15 كانون الاول".وأضاف عبد اللهيان في تصريحات: "وضعنا وثيقة 20 حزيران جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة، كما نبحث موضوعي الضمانات وكيفية التحقق من رفع العقوبات".وأشار إلى أن "كل هذه المناقشات تأتي كي نصل إلى نقطة نتمكن من بيع النفط بسهولة ودون أي قيود، ونحصل على أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي".وتابع: "نعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية ونعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها".