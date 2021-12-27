عربي-دولي

صحيفة: الملك الإسباني السابق على صلة مع تاجر أسلحة من أصول لبنانية

Lebanon 24
27-12-2021 | 16:59
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يبقى الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس الأول، المقيم في أبو ظبي منذ أكثر من عام، على صلة وثيقة مع تاجر الأسلحة المطلوب دوليا، عبد الرحمن الأسير، وفقا لصحيفة "إل بايس" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة اليوم الاثنين عن شهود عيان قولهم إن الصداقة بين الملك والأسير، وهو رجل أعمال إسباني من أصول لبنانية، بدأت في ثمانينات القرن الماضي، وإن العلاقات بينهما شهدت نوعا من الفتور، لكن الشعور بالوحدة الذي يعاني كل منهما في أبو ظبي أسهم في استئناف صداقتهما.

وبحسب "إل بايس" فإن تاجر الأسلحة عبد الرحمن الأسير كثيرا ما يزور خوان كارلوس في مجمعه السكني الخاص، فيما ذكر أحد مصادر الصحيفة أن الأسير يستخدم علاقاته الجيدة مع الملك الإسباني السابق كـ "درع" من الملاحقة القضائية.
المصدر: روسيا اليوم
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