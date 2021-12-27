عربي-دولي

لافروف: زيلينسكي غالبا ما يرتكب أفعالا جنونية

Lebanon 24
27-12-2021 | 10:44
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قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غالبا ما يرتكب أعمالا متهورة، وبدأ الغرب يدرك مدى خطورة ذلك.


المصدر: روسيا اليوم
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لافروف

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