لافروف: زيلينسكي غالبا ما يرتكب أفعالا جنونية

قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غالبا ما يرتكب أعمالا متهورة، وبدأ الغرب يدرك مدى خطورة ذلك.





