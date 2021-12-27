إنريكي مورا: قد نصل لاتفاق مع إيران خلال أسابيع

مع انطلاق الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، قال المنسق الأوروبي في المحادثات، إنريكي مورا، إن الوصول إلى اتفاق قد يكون أسرع من المتوقع.وقال مورا: "نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر".وأكد مورا أن "هناك إشارات إيجابية بشأن إنجاح الجولة الثامنة من المحادثات"، مشيرا إلى أن كل الوفود أبدت رغبتها في حسم المفاوضات.وقال المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: "الأمر لا يزال مبكرا لمعرفة ما إذا تغير نهج إيران في المفاوضات". وأضاف: "نعمل على مسار متزامن لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها.. إذا عملنا بجد خلال الأيام والأسابيع المقبلة فسنصل إلى نتيجة إيجابية".ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت لمفاوضات فيينا بنهج أكثر إيجابية.وأضاف لسكاي نيوز عربية أن واشنطن تريد أن ترى سعي جميع الأطراف للوصول وتنفيذ عودة متبادلة وسريعة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت بنهج أكثر إيجابية.