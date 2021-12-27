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هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2021 | 22:56
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تصدت دفاعات الجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية، غربي البلاد، وتسبب بحرائق في حاويات، وفق ما ذكرت القناة الإخبارية السورية فجر اليوم الثلاثاء.

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع "تويتر"، اشتعال النيران على نطاق واسع في مرفأ مدينة اللاذقية التي تقع على ساحل البحر المتوسط، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

 

 

 

 

 

 

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 24 تشرين الثاني الماضي إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 جنود سوريين، وفق المرصد.

 

وفي نهاية تشرين الأول ، قتل 5 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطا عدة في ريف دمشق، وفق المرصد السوري الذي وثق أيضا مقتل 9 مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.

وأصيب جنديان سوريان في الثامن من الشهر ذاته، من جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.

 

وفي الثالث من تشرين الثاني أيضا، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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