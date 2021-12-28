إنقاذ 66 مهاجرا غير شرعي من البحر

ذكرت وكالة "الأناضول" أن خفر السواحل التركي أنقذ 66 مهاجرا غير نظامي غرب البلاد بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية ببحر إيجة.وأوضحت "الأناضول" أن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا عن مهاجرين داخل قارب مطاطي وطوافة نجاة قبالة سواحل مدينة تشمه بولاية إزمير غرب البلاد، فتوجهت فرقه على الفور إلى الموقعين.وأضافت أن خفر السواحل التركي أنقذ 66 مهاجرا غير نظامي "أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية".ونقلت فرق الإنقاذ التركية، حسب الوكالة، المهاجرين إلى البر وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.