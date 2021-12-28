اعتقال مراهق بتهمة قتل ثلاثة قاصرين في ولاية تكساس





وقال رئيس الشرطة المحلية جيف برايان خلال مؤتمر صحفي، "لقد احتجزنا الرجل الذي نشتبه في أنه أطلق النار.. مراهق يبلغ من العمر 14 عاما".

وأضاف الشرطي أن الشاب محتجز لكن لم توجه إليه تهمة. اعتقلت الشرطة في مدينة جارلاند بولاية تكساس الأميركية شابا يبلغ من العمر 14 عاما لصلته بإطلاق النار في سوق صغير في 27 كانون الاول أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.وقال رئيس الشرطة المحلية جيف برايان خلال مؤتمر صحفي، "لقد احتجزنا الرجل الذي نشتبه في أنه أطلق النار.. مراهق يبلغ من العمر 14 عاما".وأضاف الشرطي أن الشاب محتجز لكن لم توجه إليه تهمة.

ووفقا لبريان، تبحث الشرطة عن شخص آخر ليس مشتبها به ولكنه "محل اهتمام" يريد مسؤولو الشرطة التحدث معه.



ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا والمعتقل. وقال بريان إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما.



وفي وقت سابق، قال مسؤولون في الشرطة في جارلانديان إن شخصا مجهولا قتل ثلاثة أشخاص وأصاب رابعًا بفتح النار في متجر.