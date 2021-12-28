19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أميركا: مستعدون للعمل ضد من يعرقل مسار الصومال نحو السلام
Lebanon 24
28-12-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت الولايات المتحدة أن محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن العمل، تثير القلق، وأنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.
وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية على تويتر في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام، وفق ما نقلت "رويترز".
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن الاثنين، تعليق سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "محاولة انقلاب" مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.
وحثت السفارة الأميركية في الصومال، الاثنين، المسؤولين على خفض التصعيد بعد تعليق مهام رئيس الحكومة.
وكتبت السفارة على تويتر: "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".
ويأتي ذلك بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء "انقلاب غير مباشر".
وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.
وذكر عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".
وعلّق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.
وأفاد الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبل في مواجهة سابقة، في بيان إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارا لتحقيق في اتهامات بأن روبلي استحوذ على أرض بالتزوير.
وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورا ويرى المحللون إنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وجاء تعليق سلطات روبلي بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
اليكم البرج الاكثر حظاً في 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
اليكم البرج الاكثر حظاً في 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
08:45 | 2021-12-27
27/12/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب قد تصبح بالدولار في لبنان.. مسؤول اقتصادي يكشف تاريخ حصول ذلك
Lebanon 24
الرواتب قد تصبح بالدولار في لبنان.. مسؤول اقتصادي يكشف تاريخ حصول ذلك
11:54 | 2021-12-27
27/12/2021 11:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
14:32 | 2021-12-27
27/12/2021 02:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ مهم.. هذا ما سيشهده لبنان مطلع الـ2022
Lebanon 24
تطورٌ مهم.. هذا ما سيشهده لبنان مطلع الـ2022
12:08 | 2021-12-27
27/12/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
13:43 | 2021-12-27
27/12/2021 01:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-12-28
"طالبان" تحظر على وسائل الإعلام المحلية عرض المسلسلات الأجنبية
08:00 | 2021-12-28
أودى بحياة نحو 5.5 مليون شخص: كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من "جائحة مزدوجة"!
07:30 | 2021-12-28
الداخلية التركية تكشف حصيلة حملتها الأمنية ضد "داعش"
07:00 | 2021-12-28
محادثات روسية أميركية مرتقبة.. المخاوف الأمنية تتصدر القمة
06:29 | 2021-12-28
بسبب "كلمة".. عراك بالأيدي في البرلمان الأردني
06:00 | 2021-12-28
خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل
فيديو
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
28/12/2021 15:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 15:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
22:56 | 2021-12-27
28/12/2021 15:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact