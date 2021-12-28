"فورين أفيرز": كيف تصبح لقاحات كورونا متاحة للجميع؟

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر كما لو أن العالم سيحصل قريبًا على أكثر من لقاحات كافية لمحاربة وباء كورونا المستجد. فقد أنتج المصنعون ما يقرب من عشرة مليارات جرعة فردية منذ أن بدأت الدول في الموافقة على التطعيمات في منتصف العام 2020. بناءً على التقديرات الحالية، فإنهم قادرون الآن على صنع 12 مليار جرعة كل عام. وافقت منظمة الصحة العالمية على عشرة لقاحات؛ العديد من البلدان، مثل روسيا، وافقت على عدد أكبر منها؛ والكثير من اللقاحات الإضافية لا تزال قيد التطوير.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "هذا التوسع في الإنتاج، من صفر إلى عشرة مليارات في أقل من سنة ونصف السنة، يعد إنجازًا رائعًا، لم يسبق له مثيل في التصنيع البيولوجي. ولكن على الرغم من أن هذا الإنجاز مثير للإعجاب، إلا أنه سيظل غير كافٍ. السبب الأول لذلك معروف جيدًا: توزيع الجرعات عبر البلدان غير متكافئ بشكل غير عادي. تم شراء أكثر من 70 في المائة من لقاحات كورونا التي تم إنتاجها في العام 2021 من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط. على النقيض من ذلك، ذهب أقل من واحد في المائة إلى ذوي الدخل المنخفض. النتائج تتحدث عن نفسها. قامت بعض الدول الغنية، مثل البرتغال، بتطعيم ما يقرب من 80 في المائة من سكانها أو أكثر. وفي الوقت نفسه، قامت العديد من البلدان الفقيرة، بما في ذلك نيجيريا، بتلقيح أقل من 2٪ من سكانها. لكن المشكلة ليست فقط في مجرد التوزيع الكلي. قد يبدو أن العالم يحتوي على الكثير من اللقاحات، لكن 27 في المائة فقط منها عبارة عن طلقات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، والتي تدرب الجسم على صنع البروتين الذي يسمح لوباء كورونا بإصابة الخلايا ثم الأجسام المضادة التي تقاومه. وحتى الآن، هذه هي اللقاحات التي يبدو أنها قادرة على منع الناس من الإصابة بالمرض بمتحور أوميكرون الجديد شديد العدوى. يسلط الظهور السريع والمفاجئ لأوميكرون الضوء على أوجه عدم اليقين في مسار الوباء. من الممكن أن يحتاج العالم إلى جولة أخرى من اللقاحات، مما يزيد من إجهاد الإمدادات ويشجع البلدان ذات الدخل المرتفع على مواصلة تخزين الجرعات. لمنع مثل هذه النتيجة، ستحتاج البلدان الغنية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، ووكالات الصحة العالمية إلى توسيع تصنيع mRNA في المناطق والبلدان التي لديها قدرة قليلة أو معدومة. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة العرض الكلي ويجعل من الصعب على مجموعة صغيرة من الدول تخزين معظم الجرعات. وسيساعد في توزيع لقاحات mRNA في جميع أنحاء العالم، وخفض الأسعار وجعل اللقاحات في متناول الجميع. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يساعد التصنيع الأكثر تشتتًا البلدان على إنتاج لقاحات غير كورونا، وحماية العالم من الأمراض الأخرى، وإعدادها بشكل أفضل للوباء التالي".وتابعت المجلة، "من بين جميع لقاحات كورونا التي يتم تقديمها في الولايات المتحدة، فإن الغالبية العظمى، حوالي 95 بالمائة، هي لقاحات mRNA: فايزر بايونتك، وموديرنا. إنها إحصائية تقف في تناقض حاد مع بقية الكوكب. على الصعيد العالمي، تم تصنيع أكثر من 43 في المائة من لقاحات كورونا التي تم إنتاجها في العام 2021 بواسطة سينوفارم وسينوفاك باستخدام فيروسات معطلة. تم إنتاج ما يقرب من الربع بواسطة جامعة أكسفورد أسترا زينيكا، بالاعتماد على النواقل الفيروسية. تشكل لقاحات فايزر بايونتك، وهي الغالبية العظمى من جميع الإمدادات الأميركية، ما يزيد قليلاً عن 20 بالمائة من ترسانة العالم. وتشكل موديرنا، أكثر من ثلث ما تلقته الولايات المتحدة، ما يزيد قليلاً عن 5 في المائة من إنتاج الكوكب. لا يوجد شيء خطأ بطبيعته في الحصول على إمدادات كبيرة من اللقاحات التي لا تحتوي على mRNA، والتي تقوم جميعها بعمل جيد في منع الأمراض الشديدة والوفاة. يجب على الدول بالتأكيد أن تأخذ هذه الجرعات وتوزعها إذا كانت هي التي يمكنها الوصول إليها بأسرع ما يمكن. لكن لسوء الحظ، أظهرت الدراسات في المختبر وفي العالم الحقيقي على متغيرات بيتا وجاما ودلتا أن لقاحات ناقلات الفيروس ولقاحات الفيروسات المعطلة ليست فعالة مثل فايزر بايونتك وموديرنا. نتيجة لذلك، تحولت العديد من البلدان التي كانت تدير سابقًا سينوفارم وسينوفاك وأوكسفورد أسترازينيكا إلى طلقات mRNA للتعزيز. إذا كانت النتائج المبكرة حول فعالية الطلقات ضد أوميكرون صحيحة بعد القيام بدراسات موسعة أكثر، فسيكون هناك طلب أقوى على لقاحات mRNA حول العالم. في الوقت الحالي، يتم تصنيع جميع لقاحات mRNA تقريبًا في أوروبا والولايات المتحدة. بالنسبة لإنتاج اللقاح ككل، تتركز السعة بشكل كبير في الصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يخلق تجميع التصنيع سلسلة من التحديات. فهو يوفر للدول المنتجة للقاحات، على سبيل المثال، تأثيرًا دوليًا لا ضرورة له من خلال منحها القدرة على استخدام اللقاحات كأداة للتجارة والدبلوماسية. وهذا يعني أيضًا أنه إذا فرضت البلدان التي لديها مرافق إنتاج كبيرة قيودًا على الصادرات حتى تتمكن من تطعيم سكانها أولاً، كما فعلت الهند في آذار 2021، فقد تجد البلدان التي ليس لديها شبكات تصنيع نفسها مشلولة. لجعل التوزيع أكثر إنصافًا، يجب على الشركات بناء مواقع إنتاج لقاح mRNA في جميع أنحاء العالم. يجب أن يركزوا بشكل خاص على إفريقيا وأميركا اللاتينية، منطقتان تم استبعادهما في الغالب من تصنيع لقاح كورونا وسلاسل إمداد اللقاحات بشكل عام. يجب على المصنّعين، على وجه الخصوص، إضافة طاقة إنتاجية في الدول الصغيرة، مثل كوستاريكا وبنما ورواندا والسنغال وسنغافورة. قد يساعد التشتت الأكبر في تقليل تكاليف التأميم القومي للقاح. حتى لو عرضت هذه البلدان جرعات لسكانها قبل التصدير إلى الآخرين، فإنها ستلبي احتياجاتها المحلية بسرعة نسبية. لحسن الحظ، يتخذ صانعو اللقاحات، بما في ذلك مصنعي mRNA، خطوات لبناء القدرات في مثل هذه الأماكن. أعلنت شركة فايزر بايونتك عن شراكات تصنيع في الأرجنتين ورواندا وجنوب أفريقيا. وأعلنت شركة موديرنا عن خطط لبناء منشأة في إفريقيا، على الرغم من عدم توفر الموقع أو أي تفاصيل الأخرى بعد. لقد أنشأت جونسون أند جونسون وأوكسفورد أسترازينيكا بالفعل مواقع تصنيع متعددة على مستوى العالم. اجتذبت سنغافورة مجموعة من استثمارات تصنيع اللقاحات في الأشهر الـ 18 الماضية، بما في ذلك استثمارات من شركة فايزر بايونتك وميرك وسانوفي. أنشأت شركة Gennova الهندية مصنعها المحلي الخاص بها وتقوم بتطوير لقاح mRNA. لكن في الوقت الحالي، لن يتم تشغيل هذه المصانع عبر الإنترنت بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتوقع على الجرعات المصممة حسب الطلب. لتسريع العملية، يجب على دول مجموعة العشرين تزويد مواقع إنتاج اللقاحات الجديدة بالتمويل والمساعدة الفنية. يجب أن تسهل أيضًا تدفق المعدات والمواد الخام الهامة. أخيرًا، يجب على الاقتصادات الكبرى دفع المصنعين لبناء المزيد من هذه المرافق، وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".وبحسب المجلة، "هناك الكثير من الأمور غير المؤكدة بشأن مستقبل الوباء، بما في ذلك المتغيرات الجديدة التي قد تظهر، ومدى فعالية أنواع اللقاحات المختلفة ضدها، وما إذا كانت الشركات ستكون قادرة على إنتاج لقاحات جديدة مصممة خصيصًا استجابةً لذلك. ولكن في معظم السيناريوهات المستقبلية، سيحتاج العالم إلى المزيد من القدرة التصنيعية للقاحات mRNA، والتي، من الناحية النظرية، أسهل بكثير في التكيف وإعادة الصياغة من المنافسة. في الأشهر المقبلة، يجب على البلدان أيضًا التفكير في إنشاء مصانع لقاحات كورونا القائمة على البروتين، والتي تمت الموافقة على الأول منها، من إنتاج نوفافاكس، من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية".وختمت المجلة، "لا يمكن إصلاح تغطية التطعيم غير المتكافئة بطريقة سحرية من خلال خلق قدرة تصنيع أكثر إنصافًا. لمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات اتخاذ إجراءات متضافرة لتحسين نشر اللقاح، وقدرة سلسلة التبريد، وتوريد السلع الإضافية، مثل الحقن. سيحتاج القادة الوطنيون وقادة المجتمع إلى مكافحة المعلومات المضللة وتشجيع السكان المترددين على الحصول على لقطات فعلية. ولكن من خلال توسيع وتنويع القدرة على تصنيع اللقاحات، يمكن للعالم زيادة إمدادات اللقاح وتحسين التوزيع، وحماية الكوكب بشكل أفضل من العدوى. تقع على عاتق الدول والشركات الأكثر ثراءً مسؤولية مساعدة العالم أثناء انتقاله عبر فك ترميز المعاني المخفية لمتغيرات كورونا في الوقت الذي يتعامل فيه مع أي أمراض قادمة".