عربي-دولي

المفاوضات النووية.. إيران تتحدث عن جولة مباحثات "جيدة"

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:00
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قال رئيس الوفد الإيراني للمحادثات النووية في فيينا، علي باقري، الاثنين، إن "محادثات اليوم كانت بداية جيدة"، مضيفا أن "جميع الأطراف أكدت على أهمية رفع العقوبات".

وأضاف باقري، بحسب مراسل الحرة في العاصمة النمساوية، أنه "تم الاتفاق على أن تكون القضية الأولى على جدول الأعمال في هذه الجولة من المفاوضات هي موضوع الضمانات والتحقق".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، الاثنين، أن هذه الجولة، وهي الثامنة من المفاوضات، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.

وتابع باقري قوله: "بعد ذلك ستواصل مجموعة العمل عملها بشأن العقوبات في القطاع المصرفي والمالي".

وشاركت إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، في الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها تصدير النفط. وردت طهران اعتبارا من عام 2019، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 تشرين الثاني.
المصدر: الحرة
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