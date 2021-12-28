توحيد الشمال يؤمن حماية سوريا

عندما عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان قمة ثنائية في 31 تشرين الأول 2021، كان الموضوع السوري بالتأكيد من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها. على الرغم من أن الزعيمين بعيدان عن الاتفاق بشأن سوريا والشرق الأوسط على نطاق أوسع، فإن الولايات المتحدة وتركيا ستستفيدان من التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لإعطاء الأولوية لسياسة تركز على الشعب في سوريا. قد يكون هذا التعاون أحد آخر الفرص الهادفة للدولة التي مزقتها الحرب التي دامت عقدًا من الزمان.وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "حتى الآن، يواصل بشار الأسد البحث عن طرق عنيفة لإخضاع سوريا بأكملها لسيطرة نظامه، في حين أن روسيا لا تساعد في تشكيل عملية سياسية ذات مغزى. هذا يجعل الشعب السوري في المقعد الخلفي بينما تتدهور حياته إلى ركام. يبدو أن آفاق السلام في سوريا تخفت بشكل يومي والتعب الدولي لا يأتي بأي مساعدة. في الواقع، فإن رؤية السوريين لبلدهم ومستقبلهم قد طغى عليها. في الوقت الحالي، يمكن أن تكون المصالحة بين المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في سوريا حافزًا لإصلاح حقيقي في البلاد. يعيش ستة ملايين سوري من خلفيات متنوعة خارج سيطرة النظام في شمال سوريا. هؤلاء الأشخاص، الذين يمثلون حوالي 40 في المائة من سكان سوريا الحاليين، يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، ونزوح متكرر، وقليل من سيادة القانون. لقد ذهبت الجهود الدبلوماسية السابقة لحماية المدنيين وبنيتهم التحتية سداً. لا يزال المدنيون السوريون يسعون إلى حياة أفضل لأنفسهم ولأطفالهم. سيؤدي الاستقرار في كل أنحاء المنطقة الشمالية إلى وضع المجتمعات المحلية على مسار أفضل، وتعزيز المجتمع المدني والحكم المحلي بمرور الوقت".وأضاف الموقع، "تزعم الجماعات العسكرية المهيمنة في كل من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وهي قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والجيش الوطني السوري (SNA) على التوالي، أنها تقاتل داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي. على الرغم من أن الأمر صحيح، فإن هذا الهدف المشترك يتضرر لأن المنطقتين أصبحتا متنافستين في الصراع السوري. والاتهامات التي يوجهها كل طرف عن الآخر لا تتوقف أبدًا. اتُهمت وحدات من "قسد" بالمشاركة في حصار حلب العام 2016، مما أدى إلى واحدة من أكبر عمليات النزوح الداخلي للسوريين، فضلاً عن أعمال عدائية أخرى من قصف أحياء مدنية. من ناحية أخرى، تُتهم بعض الميليشيات داخل الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عفرين إثر العمليات العسكرية التركية في العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، هناك تناقضات واضحة عندما يتعلق الأمر بمستوى الاستقرار بين شمال شرق وشمال غرب سوريا. هذا صحيح عندما يتعلق الأمر ببناء قدرات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والخدمات العامة الأساسية. تتمتع المنطقة الشمالية الشرقية بموارد مالية أكبر من النفط والمنتجات الزراعية؛ عدد سكانها أكثر تنوعًا، وتتكون من مساحة جغرافية أكبر. من ناحية أخرى، فإن الشمال الغربي أكثر ازدحامًا بكثير، وقد بنى قدرة قوية على تقديم الخدمات الأساسية على الرغم من أن النظام استهدف بشكل منهجي مستشفياته ومدارسه وموارده المائية".وبحسب الموقع، "يمكن للمنطقتين الشماليتين الاستفادة من تجارب بعضهما البعض والموارد المتغيرة، لكن الافتقار إلى سيادة القانون والاستقطاب السياسي والعوامل الخارجية لسوريا أعاقت هذا التعاون. إذاً، ستكون فوائد إنشاء استراتيجية موحدة لشمال سوريا عديدة وأكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب أن تشارك الولايات المتحدة وتركيا في دعم التعاون بين المنطقتين وقيادتهما المدنية. كما ويجب أن تكون الشراكات هادفة ومركزة على التعاون في مكافحة الإرهاب والاحترام المتبادل لحقوق الإنسان الأساسية. سيؤدي هذا التعاون أيضًا إلى تحييد النفوذ الروسي والإيراني، اللذين لم يؤد تدخلهما لدعم نظام الأسد إلا إلى تعميق المعاناة الإنسانية ومساعدة الجماعات الإرهابية، مثل داعش. وتشمل المزايا الأخرى طويلة الأمد لمثل هذا التعاون إنشاء منصة دبلوماسية ذات مصداقية للتوسط في حوار وطني سوري هادف. سيسمح مثل هذا الترتيب للمجتمعات من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية بفرصة للمصالحة من المرجح أن تعزز رؤيتهم لمستقبل سوري يسوده السلام. يجب أن تتناول موضوعات الحوار الاحتكاكات الدينية والعرقية وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وسيبدأ الحوار في معالجة النزاع الداخلي والمظالم ويجب بالتأكيد أن يسعى إلى إنشاء آليات تضمن عدم تكرار النزوح في المستقبل. سيؤدي مثل هذا الحوار أيضًا إلى تمكين القادة من الدفاع عن مجتمعاتهم بطريقة تعاونية تخدم مصالح كل من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، الآن وفي المستقبل".وختم الموقع، "إن انعدام الأمن الداخلي في سوريا هو نتيجة لصراع طويل الأمد في البلاد ويجب معالجته على هذا النحو. بدون دعم من الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل، ستظل المجتمعات السورية المتنوعة منافسة وستنهار آفاق السلام في نهاية المطاف. يمكن للمصالحة بين المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من البلاد أن تقلب هذا المد. إن تجنب نهج استراتيجي مثل هذا سيدفع سوريا مرة أخرى إلى مطحنة نظام الأسد. لقد شهدنا ذلك الكابوس. ولا يجب أن يتكرر"