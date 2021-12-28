عربي-دولي

خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل

Lebanon 24
28-12-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-901463-637762769971700991.jpg
Doc-P-901463-637762769971700991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت اليابان، اليوم الثلاثاء، على إطلاق خط اتصال عسكري ساخن مع الصين العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، تعليقا عن المحادثات الأخيرة بين وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، ونظيره الصيني، وي فنغي، إن كيشي وافق على إطلاق خط عسكري ساخن مع الصين العام المقبل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن كيشي أجرى مكالمة فيديو مع فنغي أمس الاثنين، أكد فيها وزير الدفاع الياباني على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-28
08:00 | 2021-12-28
07:30 | 2021-12-28
07:00 | 2021-12-28
06:29 | 2021-12-28
05:48 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website