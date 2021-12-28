عربي-دولي

الداخلية التركية تكشف حصيلة حملتها الأمنية ضد "داعش"

Lebanon 24
28-12-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-901552-637762889871019523.jpg
Doc-P-901552-637762889871019523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الداخلية التركية، الثلاثاء، اعتقال 16 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن اعتقلت "16 مشتبها بانتمائهم لداعش في عملية أمنية استهدفت الموارد المالية للتنظيم في 6 محافظات تركية".

واعتقل الأمن التركي خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش في مدينة أنقرة صباح الثلاثاء.

وقال مصدر أمني، إن اعتقال المشبوهين تم في إطار العملية التي أطلقت قبل أيام، بهدف الوصول إلى مشبوهين قبل حلول العام الجديد.

وكانت السلطات التركية، قد أوقفت يوم السبت، تسعة أجانب، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش في إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر أمني، أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول، أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي.

وفي العشرين من كانون الأول الجاري، أعلن مصدر أمني تركي، اعتقال 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في أنقرة.

وجاءت الاعتقالات فيما كان تنظيم داعش الإرهابي قد نفذ عدة هجمات دامية في تركيا، خلال العقد الماضي، مستفيدا من وجوده في سوريا المجاورة.

وأسفرت هجمات داعش في تركيا عن وقوع عدد كبير من الضحايا، كما أثر بشدة على حركة السياحة في البلاد، لكن قوة التنظيم تراجعت فيما بعد من جراء حملة التحالف الدولي.

وفي سنة 2016، انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد محاربة التنظيم الإرهابي الذي تزعمته الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

وفي آب 2016، أعلنت تركيا تنفيذ عملية "درع الفرات" العسكرية، شمالي سوريا، بتعاون مع فصائل عسكرية، لأجل ملاحقة التنظيم الإرهابي، ثم أكدت نجاح العملية بعد أشهر، وكان ذلك في آذار 2017.

وسقط التنظيم الإرهابي على الأرض في سوريا والعراق، وفقد معاقله الكبرى التي أعلن منها "خلافته" المزعومة، لكن عددا ممن يوالون داعش ما زالوا يتحركون على نطاق ضيق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-12-28
11:30 | 2021-12-28
11:00 | 2021-12-28
10:30 | 2021-12-28
10:30 | 2021-12-28
09:30 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website