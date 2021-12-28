17
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسرائيل: عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" يرتفع بوتيرة غير مسبوقة
Lebanon 24
28-12-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرتفع بوتيرة غير مسبوقة.
وتم تشخيص 2952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة قياسية والأعلى خلال الأشهر الماضية.
وكانت إسرائيل قد سجلت 1799 حالة إصابة جديدة في اليوم السابق و1329 حالة فقط قبله.
وقال البروفيسور، عيران سيغال، وهو عالم أحياء من معهد ويزمان للعلوم، إن معدل مضاعفة الإصابات بكورونا في إسرائيل هو حوالي كل يومين أو ثلاثة أيام، مما يعني أن البلاد يجب أن تتوقع ارتفاع الحالات بسرعة.
وليس من الواضح كم من هذه الحالات هي لمتحور "أوميكرون"، لكن سيغال قال إنه يتوقع أن حوالي 60 بالمائة من الإصابات في إسرائيل هي بالفعل لأشخاص مصابين بمتحور "أوميكرون".
تابع
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
14:32 | 2021-12-27
27/12/2021 02:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-28
28/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
13:43 | 2021-12-27
27/12/2021 01:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهزّ زعرتا.. رصاصات تنهي حياة شابين داخل "بيك آب"!
Lebanon 24
مأساة تهزّ زعرتا.. رصاصات تنهي حياة شابين داخل "بيك آب"!
16:43 | 2021-12-27
27/12/2021 04:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-12-28
السيسي يكشف سبب قذف القطارات بالحجارة في مصر (فيديو)
11:30 | 2021-12-28
الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
11:00 | 2021-12-28
تشدد بريطاني بعد محاولة اغتيال الملكة إليزابيث... ماذا في التفاصيل؟
10:30 | 2021-12-28
تهديدات إيرانية للأعداء: المناورات تعني الحرب
10:30 | 2021-12-28
رسالة من إسرائيل إلى المجتمع الدولي بشأن إيران.. هذا ما طالبت به
09:30 | 2021-12-28
الكرملين يؤكد إجراء تحضيرات لقمة بوتين - رئيسي
فيديو
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
28/12/2021 19:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 19:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
22:56 | 2021-12-27
28/12/2021 19:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact