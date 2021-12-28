عربي-دولي

رئيس هذه الدولة يثير الجدل مجددا: لن أطعم ابنتي ضد كورونا

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:48
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رغم وفاة مئات الأطفال بفيروس كورونا، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما، لقاحا ضد كوفيد-19، مواصلا موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته.

وأضاف أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19، لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر كانون الأول الحالي.

وتابع "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم"، وفقا لرويترز.
المصدر: العربية
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