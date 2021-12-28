عربي-دولي

بسبب "كلمة".. عراك بالأيدي في البرلمان الأردني

Lebanon 24
28-12-2021 | 06:29
A-
A+
Doc-P-901587-637762951709825832.jpg
Doc-P-901587-637762951709825832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادت حالة من الفوضى واندلع عراك بالأيدي تحت قبة البرلمان الأردني، مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.

وتطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من التعديل، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم…".

وبدأ النقاش حول إضافة كلمة الأردنيات، وما وإذا كانت ضرورة ام زيادة لغوية.

وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة لِتتطور إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين.
 
(سكاي نيوز عربية)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-28
08:00 | 2021-12-28
07:30 | 2021-12-28
07:00 | 2021-12-28
06:00 | 2021-12-28
05:48 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website