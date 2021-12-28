الكرملين يؤكد إجراء تحضيرات لقمة بوتين - رئيسي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تحضيرات موسكو لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.وقال بيسكوف للصحفيين إن "التحضيرات جارية لإجراء اتصالات روسية إيرانية على أعلى المستويات".