عربي-دولي

الكرملين يؤكد إجراء تحضيرات لقمة بوتين - رئيسي

Lebanon 24
28-12-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-901595-637762979745405401.jpg
Doc-P-901595-637762979745405401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تحضيرات موسكو لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "التحضيرات جارية لإجراء اتصالات روسية إيرانية على أعلى المستويات".

 
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
بدء القمة الافتراضية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جينغ بينغ
lebanon 24
28/12/2021 19:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسكوف: بوتين أعجب بشكل القمة مع بايدن
lebanon 24
28/12/2021 19:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء قمة عبر الفيديو بين الرئيسين بايدن وبوتين
lebanon 24
28/12/2021 19:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسكوف: المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن لم يحدد موعدها بعد
lebanon 24
28/12/2021 19:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24

بيسكوف

بوتين

رئيسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-12-28
11:30 | 2021-12-28
11:00 | 2021-12-28
10:30 | 2021-12-28
10:30 | 2021-12-28
09:00 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website