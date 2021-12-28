عربي-دولي

تشدد بريطاني بعد محاولة اغتيال الملكة إليزابيث... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 11:00
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ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن بريطانيا ستشدد قانون امتلاك القوس والنشاب، بعد الحادث الذي وقع مؤخرا في قلعة وندسور.

ويمكن حاليا شراء هذه الأسلحة من قبل أي مواطن يزيد عمره عن 18 عاما، بدون ترخيص أو شهادة صحة عقلية.

وأفادت الأنباء فى وقت سابق، بأن الشرطة اعتقلت رجلا مسلحا بقوس ونشاب اقتحم قلعة وندسور، حيث كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد الميلاد، مهددا باغتيالها.

وظهر الرجل في فيديو وهو يرتدي قناعا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسا وسهاما، ويقول: "أنا آسف. أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث".

وأعلن الرجل أنه يريد أن ينتقم لأولئك الذين قتلوا في مذبحة أمريتسار، وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ، فيها المعبد الذهبي، التي وقعت في عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف أنه ينتقم لمن قتلوا أو أهينوا، أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عرقهم، معترفا بأنه سيخي من الهند، واسمه جاسوانت سينغ تشايل، مشيرا إلى اسم آخر يحوزه هو "دارث جونز".
المصدر: روسيا اليوم
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