عربي-دولي

الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي

Lebanon 24
28-12-2021 | 11:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في مفاوضات استئناف الاتفاق النووي يعتزمون تكثيف جهود تطوير وثائق حل مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في المرحلة الراهنة التأكيد على تصميم مشترك لتكثيف الجهود لتطوير نصوص "حزمة" الوثائق الكاملة للاتفاق المستقبلي من أجل الوصول إلى حلول مقبولة للجميع في وقت قصير".
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن التعاون بشأن هذه القضية سيستمر في أشكال مختلفة، بما في ذلك اجتماعات مجموعات العمل المعنية برفع العقوبات والقضايا النووية وترتيب تنفيذ الاتفاق المستقبلي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في 27 كانون الأول في فيينا، ومنذ اجتماع اللجنة المشتركة للدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات لاستئناف التنفيذ الكامل لـ "الاتفاق النووي"، وعقب نتائج الجولة السابقة، التي انتهت في 17 كانون الأول، اتفق الطرفان على كيفية بناء مزيد من العمل لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن إطار العمل المتفق عليه في الأصل.
وتشدد إيران على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها بحال العودة للاتفاق.
 
المصدر: سبوتنيك
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