السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب

أصدرت السفارة السعودية في الرباط، اليوم الثلاثاء، تنويها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المملكة المغربية.

ونشرت سفارة المملكة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، نبهت من خلالها المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.



ويشار إلى أن القرار المغربي يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذها المملكة المغربية بهدف الحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأوضحت أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين حتى الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل، بدلا من 30 كانون الأول الجاري.ويشار إلى أن القرار المغربي يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذها المملكة المغربية بهدف الحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".