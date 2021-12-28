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السفير الأفغاني في طاجيكستان ينفي نيته طلب اللجوء

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:30
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أعلن السفير الأفغاني في دوشنبه، محمد أغبر، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب اللجوء إلى طاجيكستان بعد تعرضه لانتقادات من حركة "طالبان".

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتزم طلب اللجوء. كنت في شبابي ملازما للبطل الأفغاني العظيم أحمد شاه مسعود، وأنا لست ممن يسهل إخافتهم"، مؤكدا أنه لا ينوي تشديد حراسته.

كما أشار أغبر إلى التهديدات التي تلقاها قائلا: "تلقيت تهديدات، كما تفعل حركة "طالبان" وأتباعها مع أقاربي. لكننا لسنا خائفين منهم. أنا ممتن للرئيس إمام علي رحمون لعدم اعتراف طاجيكستان بـ"طالبان"، تماما مثلما لا يعترف بها المجتمع الدولي".

كما أكد السفير عزمه "الدفاع عن حقوق الشعب الأفغاني" ضد الحركة بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال السفير: "سنناضل حتى النهاية من أجل حقوق متساوية لجميع سكان البلاد، عندما نعود إلى وطننا، أريد إجراء انتخابات نزيهة وحرة ليختار الشعب طريقه".
المصدر: روسيا اليوم
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