عربي-دولي

بوغدانوف يستقبل في موسكو وفدا من المجتمع المدني السوري

Lebanon 24
28-12-2021 | 15:00
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجتمع المدني السوري، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.
وذكر بيان للوزارة أن أعضاء الوفد الذين تجمعوا في موسكو للقاء تشاوري، أخبروا بوغدانوف بقرارهم إنشاء منصة وطنية مفتوحة هدفها بناء تعاون واسع فيما بين المواطنين السوريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، من أجل حل المشكلات الإنسانية للسكان حلا فعالا، بما في ذلك عبر العمل على ضمان الأمن الغذائي لسوريا وإعادة الإعمار على كافة أراضي سوريا.

فيما أكد الجانب الروسي تمسكه بضرورة تحقيق التسوية الشاملة في سوريا على أساس قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، في ظل احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وفي هذا السياق ركز بوغدانوف على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى الدفع المستمر بالعملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون، بما في ذلك أنشطة اللجنة الدستورية في جنيف و"صيغة أستانا" و"غيرها من ساحات الحوار السوري السوري متعدد الطوابق".
المصدر: روسيا اليوم
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