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عربي-دولي
انفجار يستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية
Lebanon 24
28-12-2021
|
15:56
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قالت مصادر يمنية إن انفجاراً ضخماً استهدف مطار مدينة عتق في محافظة شبوة، قد يكون ناجماً عن صاروخ أو طائرة مسيرة أطلقت من قبل قوات الحوثي.
وأضافت المصادر أن الأضرار جراء الضربة برزت في البوابة وصالة المطار، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ويأتي ذلك عقب استلام قوات العمالقة عدة مواقع داخل ومحيط مدينة عتق ومنها المطار قبل عدة ساعات.
وخرج أهالي شبوة لاستقبال قوات ألوية العمالقة الجنوبية التي تمكنت من طرد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني من المدينة، فيما تواصل تقدمها لتحرير كامل المحافظة.
وأحكمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، الثلاثاء، قبضتها على ميفعة أولى مديريات محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، ما ينذر بتقليص نفوذ حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان.
وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن قوات العمالقة الجنوبية بدأت الانتشار في مدينة عزان، مركز مديرية ميفعة القريبة من محافظة أبين، مشيرة إلى أن هذا الانتشار دفع عناصر اللواء الثاني مشاه جبلي التابعة للإصلاح والمتمركزين في المديرية للفرار.
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