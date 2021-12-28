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تقرير: بايدن قد يتعامل قريبا مع أزمة متعلقة بكوريا الشمالية

Lebanon 24
28-12-2021 | 16:13
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قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد يتعامل قريبا مع أزمة متعلقة بكوريا الشمالية وأن زعيمها كيم جونغ أون يمكن أن "يشق طريقه" إلى أجندة بايدن من خلال "استفزاز كبير".

وذكر الموقع الأميركي في تقرير أن الزعيم الكوري الشمالي "ظل هادئا نسبيا خلال ولاية بايدن حتى الآن، وأبقى تهديداته واختباراته الصاروخية أقل بكثير من المستويات التي كانت سائدة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المبكرة. لكن كوريا الشمالية الأكثر هدوءا ليست بالضرورة أقل خطورة".

وقال بروس كلنجر، النائب السابق لرئيس قسم وكالة المخابرات المركزية لكوريا، والباحث في مؤسسة "هريتيج فاونديشين"، إن "كيم قد يشق طريقه إلى أجندة بايدن في عام 2022 من خلال استفزاز كبير، أو هجوم أو مزيج من الاثنين، وذلك قبل الانتخابات في كوريا الجنوبية في آذار المقبل".

وكشف مسؤولون في إدارة بايدن أنهم اقترحوا إجراء محادثات، لكن دون أي تجاوب من قبل بيونغ يانغ.
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